В Самаре таможенник давал своему начальнику взятки за консультации

СЕГОДНЯ 19:48 2019-11-12T19:48:38+03:00

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В Самаре рассмотрели дело в отношении 30-летнего местного жителя, которого обвинили в даче взятки в размере, который не превышает 10 тысяч рублей. Как установил мировой судья Советского района, работая в должности таможенного декларанта, молодой человек на протяжении трех лет - с 2015 по 2018 - давал мелкие взятки главному таможенному инспектору отдела оформления и контроля.

- Деньги предназначались за получение консультаций при оформлении таможенной декларации на товары в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления товаров из Китайской Республики, - рассказал заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.

Фигурант свою вину не признал. Однако транспортные полицейские собрали против него большую доказательную базу. Суду предоставили 32 факта передачи денег. В связи с истечением сроков давности по 19 эпизодам мужчину освободили от уголовной ответственности. По оставшимся ему назначили штраф в размере 75 тысяч рублей.

Отметим, что таможенный инспектор Самарской таможни, получавший взятки от осужденного таможенного декларанта, осужден ранее. Ему тоже назначили серьезный штраф. Кроме того, прокуратура обратилась в суд за взысканием с него незаконно полученных вознаграждений в виде мелких взяток на сумму в 68 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU