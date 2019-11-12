В Самаре полицейского задержали за получение взятки от бизнесмена

СЕГОДНЯ 20:09 2019-11-12T20:10:09+03:00

Страж порядка за деньги был готов закрыть глаза на нарушения предпринимателя

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Следователи региона по материалам сотрудников УФСБ возбудили уголовное дело в отношении старшего инспектора одного из отделений областного ГУ МВД, Его подозревают в получении взятки.

- 16 октября полицейский получил от человека, который представлял своего знакомого ИП, первую часть взятки в сумме 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за не принятие мер к выявлению административных правонарушений в деятельности предпринимателя, - сообщает СУ СК России по Самарской области.

25 октября - уже в ходе оперативного эксперимента - лично от бизнесмена он получил следующую часть взятки - 30 тысяч. После этого нарушителя задержали сотрудники ФСБ.

По факту произошедшего начальник ГУ МВД области назначил проведение служебной проверки. Если вина сотрудника будет доказана, его уволят со службы, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU