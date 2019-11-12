В Самаре пьяный мужчина пытался прорваться в детский сад и забрать оттуда ребенка

12 Нояб. 22:17 2019-11-12T22:17:30+03:00

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Во вторник 12 ноября страшная ситуация едва не произошла в Куйбышевском районе. Напугала она, учитывая последние события в стране, многих. В один из детских садов пытался прорваться пьяный мужчина.

- Он хотел попасть в группу к детям и забрать ребенка. Все свои действия неизвестный сопровождал нецензурной бранью, - рассказали "КП-Самара" правоохранители.

К счастью, воспитательница вовремя нажала на кнопку экстренного вызова сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Те незамедлительно прибыли на место и задержали дебошира. Им оказался отец одного из воспитанников садика.

Мужчине 31 год. Гвардейцы передали его полицейским. Теперь нарушителя спокойствия могут привлечь к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU