2019-11-12T23:06:13+03:00
Общество

Это же шальная императрица: жителей Тольятти возбудила невеста из общежития, "пробежавшаяся" по десяткам городов

Подобный пост появился в группах десятков российских городов, но тольяттинцы предположили, что речь в нем все же об их землячке
Анастасия МЫШКИНА
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Тольятти попал в череду городов, где по соцсетям разлетелся пост о странной девушке, которая якобы живет в одном из городских общежитий. Автор поста рассказал историю дамы, которая предпочитает ходить по коридорам общаги в свадебном платье - мол, это красиво, празднично, нарядно.

- Знаю женщину два года, но такие странности заметила с лета, - пишет автор.

Девушка в подвенечном наряде будто бы даже объяснила свой поступок: наряды нравятся, хочется хоть так их выгулять. Тольяттинцы в историю, рассказанную в посте, сначала поверили. В комментариях даже нашлась женщина, которая узнала в героине свою соседку.

- Это "тольяттинская сумасшедшая", живет в Комсомольском районе. Ходит без белья и перед парнями подол задирает. Мать ее почему-то на лечение не отправляет, - рассказала некая Елена.

Вот только большинство горожан засомневались в реальности поста. Журналисты "КП" нашли такие же посты во многих группах других городов. Они разлетелись по всей стране и везде их выкладывают анонимы. Различаются только фото: правда, на всех лица девушек замазаны. Но складывается впечатление, что картинки просто взяли из открытых источников.

Как объяснил журналисту КП-Самара психолог Вадим Александров, если такие посты не обусловлены желанием раскрутить группу в социальной сети, то их автором может быть человек, который жаждет признания и внимания. Ему даже достаточно не называть свое имя, достаточно внимания к посту, комментариев от других людей. Это позволяет ему чувствовать свою значимость.

А вы верите тому, что пишут в социальных сетях? Обсудим в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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