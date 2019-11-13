В Сызрани полицейские нашли у двоих самарцев более 2 кг «синтетики»

СЕГОДНЯ 08:16 2019-11-13T08:21:07+03:00

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Сызранские полицейские раскрыли канал сбыта синтетических наркотиков. Запрещенными веществами на территории города планировали торговать двое жителей Самары.

- К полицейским поступила информация, что 20-летний житель областной столицы может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Его задержали возле одного из домов на улице Базисной. При досмотре у молодого человека были найдены 13 свертков с синтетическим наркотиком массой 13,621 грамм, который он планировал сбыть, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В дальнейшем полицейские провели обыск на съемной квартире парня. Там они нашли еще 73 грамма запрещенного вещества. Выясняя канал поставки наркотиков, стражи порядка провели неподалеку от обводной дороги Сызрани оперативный эксперимент, в ходе которого они изъяли 656,4 грамма «синтетики» и 152,6 грамм вещества растительного происхождения. После этого правоохранители установили, кто поставляет опасный товар. Им оказался 34-летний житель Самары. В его машине полицейские нашли картонную коробку, в которой были пакеты с двумя видами «синтетики» массой 665,3 грамм и 643,1 грамма.

По данным стражей порядка, все эти наркотики задержанные собирались сбыть в Сызрани через интернет и закладки. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье 228. Сейчас правоохранители выясняют, как наркотики попали на территорию Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU