В Самарской области полицейские ищут жертв банды Неверова

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-13T08:55:05+03:00

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В Самарской области полицейские разыскивают тех, кто мог пострадать от рук членов «неверовской» ОПГ, лидером которой считается 57-летний уроженец Тольятти Сергей Неверов.

- в ГСУ СК РФ расследуется уголовное дело по обвинению Сергея Неверова и других членов преступного сообщества в многочисленных нападениях на людей, в том числе и в убийствах, совершенных на территории различных регионов страны. Часть подозреваемых задержана, а часть объявлена в федеральный и международный розыск, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас полицейские проверяют членов банды на причастность к тяжким и особо тяжким преступлениям, которые были совершены в Татарстане, Чувашии, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях. Отметим, что подозреваемыми по ним проходят 17 человек. Большинство из них — уроженцы Тольятти. Также в членах банды числятся уроженцы Пензенской области, Таджикистана, Казахстана, Чувашии. По данным стражей порядка, Сергей Неверов и еще двое его соратников — Михаил Душенков и Алексей Леонов — сейчас скрываются на территории Украины. Всех, кто пострадал от действий «неверовской» ОПГ или стал свидетелем ее преступлений, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: +7-929-707-61-82, 8 (8482) 73-00-27. Конфиденциальность гарантирована.

Справка КП

«Неверовская» ОПГ - одно из авторитетных сообществ, пик активности которого пришелся на 90-е годы прошлого века и начала двухтысячных. По некоторым данным, ранее членам банды принадлежали несколько зданий в Тольятти, игровые клубы, а также они занимались вывозом с АВТОВАЗа запчастей.

ИСТОЧНИК KP.RU