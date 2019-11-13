В Самаре на Николая Панова открыли модельную библиотеку нового поколения

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-13T09:26:46+03:00

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В Самаре На улице Николая Панова, 30 открыли библиотеку нового поколения. Это первая модельная библиотека в городе, в которую внедрили современную автоматизированную систему и RFID-технологии.

- С помощью RFID-технологий решается сразу несколько задач: повышается уровень обслуживания читателей, уменьшается время выдачи литературы, анализируются запросы читателей. Это позволит сформировать для посетителей индивидуальный список рекомендаций, а также упростить процессы учета, хранения и выдачи изданий, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Как отмечают в городской администрации, в этом году в Самарской области откроются сразу 9 модернизированных библиотек нового поколения. В них планируется проводить различные мастер-классы, творческие мероприятия, к примеру, читки пьес, спектакли и интерактивные занятия для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU