Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-13T09:45:42+03:00

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Билайн продолжает реализовывать самую масштабную в своей истории программу развития сети. Согласно отчету Роскомнадзора, в 3 квартале Билайн стал лидером среди российских операторов по скорости роста сети 4G - прирост составил 44% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Билайн в целом по России за последние 1,5 года в 2,2 раза увеличил количество базовых станций, которые поддерживают все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced.

В Самарской области за год значительно расширилось покрытие сетью «четвертого поколения» и сейчас на 77% сети установлено современное оборудование стандарта 4G. Сеть Билайн была усилена в Самаре, Тольятти и Сызрани. Дополнительное оборудование появилось в более чем 15 районах области, среди которых Ставропольский, Шигонский, Большерниговский, Волжский и другие.

Кроме строительства новых базовых станций, компания модернизирует сеть. Масштабная программа развития сети включает в себя также двукратное увеличение полосы частот для LTE, что дополнительно увеличивает емкость сети. В результате средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 30%. Рост скорости помогает клиентам использовать новые сервисы и мобильные приложения, потребляющие больше трафика.

В конце 3 квартала 2019 года в Самарской области каждый абонент оператора загружает на 37% больше интернет-трафика, чем годом ранее. Благодаря развитию сети 4G, клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет и объем интернет-трафика, который проходит через сеть 4G, вырос на 85%. По данным внутренней аналитики оператора, сейчас в сети «четвертого поколения» жители области в среднем ежемесячно скачивают по 11,5 ГБ.

Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп:

«Билайн постоянно развивает сеть, но за последние два года темпы строительства новых базовых станций 4G значительно возросли. Клиенты используют больше новых сервисов, и такое масштабное строительство и модернизация сети 4G превентивно готовит инфраструктуру к дальнейшему росту трафика. Новая технологичная сеть Билайн даст возможность клиентам пользоваться интернетом на увеличенных скоростях».

ИСТОЧНИК KP.RU