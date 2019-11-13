2019-11-13T09:55:04+03:00
Происшествия

В Сызрани водитель на "Волге" сбил на "зебре" 17-летнего подростка

Молодого человека с травмами увезли в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Насколько серьезно пострадал пешеход, пока не известноНасколько серьезно пострадал пешеход, пока не известноФото: Архив "КП"
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Утром в среду, 13 ноября, на улице Хвалынской в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Там примерно в 7:50 под колеса "Волги" угодил 17-летний подросток, пишет "Маленькая Сызрань".

По предварительным данным, молодой человек пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате случившегося подросток получил травмы, с которыми его увезли в больницу.

Сейчас полицейские выясняют все детали ДТП. По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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