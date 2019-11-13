«Крылья Советов» зовут болельщиков отметить 15-летие бронзовых медалей чемпионата России

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-13T09:55:18+03:00

На церемонии будут футболисты из «бронзового» состава. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Однако попасть на праздник смогут только владельцы абонементов

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«Крылья Советов» приглашают болельщиков отметить 15-летие главного достижения команды в 21 веке – бронзовых медалей чемпионата страны. На церемонии будут футболисты из «бронзового» состава, а сам праздник пройдет 8 декабря в «Максимилиансе». Начало – в 19:30, сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

- 15 лет назад, 12 ноября 2004 года «Крылья Советов» достигли одного из своих главных успехов в 21 веке. Обыграв раменский «Сатурн» на выезде в последнем туре Премьер-лиги, самарцы стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России. Предлагаем болельщикам-владельцам абонементов отпраздновать эту дату вместе с игроками бронзового состава в ресторане «Максимилианс», - говорится на официальном сайте «КС».

Чтобы принять участие в празднике, надо прислать заявку на электронную почту v.zimnukov@ks-samara.com до 12:00 1 декабря. В заявке следует указать ФИО, телефон и номер сезонного абонемента.

ИСТОЧНИК KP.RU