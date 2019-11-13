2019-11-13T10:41:43+03:00
Здоровье

Врачи напомнили самарцам, как не заболеть ОРВИ

О том, как предотвратить заболевание, «Комсомолке» рассказала врач оториноларинголог клиники «Косма» Нина Николаевна Лазуткина.
Кристина АДАЕВА
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Не болейте!Не болейте!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В холодное время года опасность заболеть ОРВИ поджидает буквально на каждом шагу. Очень важно сразу распознать заболевание, а еще лучше вовсе предотвратить.

- Для этих болезней характерно воспаление дыхательной системы: сухой кашель, насморк и высокая температура. Проще всего заразиться воздушно-капельным путем — при разговоре, чихании или кашле происходит распространение бактерий на несколько метров вокруг, - отмечает Нина Николаевна Лазуткина. - Вирусы концентрируются на расстоянии 50 сантиметров от зараженного человека, и все, кто попадет в этот радиус, вдыхают микробы. Некоторая их часть задерживается слизистыми. Если вредоносных бактерий слишком много, оставшиеся бактерии проникают в дыхательные пути и размножаются там, вызывая ослабление иммунной системы, высокую температуру, общую слабость.

Нина Николаевна Лазуткина

Нина Николаевна Лазуткина

Заразиться ОРВИ можно и в любых общественных местах, где присутствует источник инфекции. Вирус может распространиться через поручни, перила, ручки дверей. Нина Николаевна поделилась 9 советами, которые помогут обезопасить себя от простуды: 1. По возможности, избегать контактов с заболевшими людьми. 2. Больше бывать на свежем воздухе, активно двигаться (по 2-3 часа в день). 3. Мыть руки с мылом как можно чаще после прогулок и после приема пищи. 4. Есть свежие овощи и фрукты, добавить в рацион кисломолочные продукты, злаки, а также принимать курс витаминов. 5. При посещении людных мест использовать маски и менять их каждые 2-3 часа. 6. Регулярно проветривать и проводить влажную уборку помещения, при необходимости использовать увлажнитель воздуха. 7. Увлажнять слизистые носа с помощью солевого раствора. 8. Поддерживать полноценный, здоровый 8-часовой сон. 9. Необходимо проводить лечение хронических очагов инфекций (хронический тонзиллит, аденоиды и тд).

- Следуйте этим несложным правилам, чтобы максимально снизить риск заболевания в сезон простуды. Будьте здоровы!

Как записать к врачу:

ЛОР-врачи семейной клиники Косма.

Адреса: г. Самара, 5 просека 99Б,

г. Самара, Ново-Садовая, 106

Телефон: +7 (846) 212 98 20

Сайт: kosma63.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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