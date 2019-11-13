«Динамо Самара» уступило «КПРФ» во втором матче 4 тура ЧР по мини-футболу
Мини-футбольный клуб «КПРФ» взял реванш у «Динамо Самара» за поражение в первом матче перенесенного четвертого тура чемпионата России. Вторая встреча завершилась уверенной победой «коммунистов» 4:1. В составе волжан единственный гол забил Гуляйкин.
- Сегодня у нас в меньшей степени получилось. Вчера мы тоже больше играли без мяча. Но сегодня я решил сыграть в три четверки, дать отдохнуть [голкиперу] Залалетдинову – не потому что он вчера сыграл как-то хорошо или плохо, а потому что у нас за три недели семь матчей, он все их провел, - прокомментировал матч наставник «Динамо Самара» Максим Горбунов. Его слова приводит пресс-служба «КПРФ».
Напомним, первый матч волжане выиграли 4:3, победный гол «Динамо» забило за 16 секунд до конца встречи.
ИСТОЧНИК KP.RU