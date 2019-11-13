Роспотребнадзор проверил безопасность и качество еды в самарских школах

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-13T11:17:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области сотрудники Роспотребнадзора проверили, чем и как кормят детей в школах. С начала нового учебного года они провели уже 250 проверок.

- Мы исследовали 760 проб готовых блюд, из которых 0,5% не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям, 1,2% - по санитарно-химическим показателям, а также 216 проб сырья и продуктов, две из них не соответствовали гигиеническим нормативам по показателям фальсификации, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Выяснилось, что в некоторых заведениях с нарушениями обрабатывали продовольственное сырье и изготавливали кулинарную продукцию. Также на части пищеблоков нарушались правила мытья посуды и инвентаря, отбора проб и оформления документов. Всех тех, кто допустил нарушения, привлекли к ответственности. Большинство замечаний уже устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU