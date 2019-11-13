2019-11-13T11:54:06+03:00
Спорт

Самарские пловцы завоевали четыре медали на чемпионате России в Казани

Награды выиграли Александр Кудашев и Ирина Кривоногова
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Казани прошел чемпионат России по плаванию. В нем приняли участие более 800 спортсменов из 66 регионов страны. Самарские пловцы завоевали четыре медали. Отличились Александр Кудашев и Ирина Кривоногова.

- Александр Кудашев выиграл на дистанции 200 метров баттерфляем. Ирина Кривоногова завоевала 2 «золота» на дистанциях 200 и 400 м комплексом, а также 1 «серебро» на дистанции 100 м комплексом, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.

Отметим, что самарцы отличились и на чемпионате России по каратэ, который также прошел в Казани. Воспитанница тольяттинской школы «Рекорд» Анна Чернышева выиграла «золото» в командном зачете и «бронзу» в личном турнире.

Анна Чернышева выиграла чемпионат России по каратэ Фото: Twitter.com

Анна Чернышева выиграла чемпионат России по каратэФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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