Трое жителей Чапаевска выманили у самарца 1 млн рублей за «помощь» в смягчении приговора

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-13T12:24:31+03:00

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В Самарской области вынесли приговор троим жителям Чапаевска, которые пытались обмануть одного из подсудимых.

- Установлено, что мужчины, зная о том, что в суде рассматривается уголовное дело в отношении жителя Самары, ввели его в заблуждение. Они пообещали помочь ему смягчить наказание путем передачи при их посредничестве денег правоохранителям. На самом деле таких возможностей у обвиняемых не было, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

Силовики задержали мошенников в конце марта 2019 года при получении 1 млн рублей. В середине октября Новокуйбышевский городской суд признал их виновными в покушении на мошенничество. Одному назначили 2 года лишения свободы условно, другому — 1,5 года условно, а третьему — 1 год условно. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU