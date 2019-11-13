2019-11-13T13:11:02+03:00
Спорт

В «Крыльях Советов» появилась женская команда

Официально ее представят 14 ноября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ранее в Самаре уже существовали женские футбольные клубы. Фото: facebook.com/Мария Иванова.Ранее в Самаре уже существовали женские футбольные клубы. Фото: facebook.com/Мария Иванова.
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В футбольном клубе «Крылья Советов» объявили о создании женской команды. Официально ее презентуют в четверг, 14 ноября. В этот день на «Металлурге» пройдет открытая для СМИ тренировка новой команды.

Судя по всему, пока женский клуб «Крылья Советов» не будет играть в элитном дивизионе чемпионата России, а только на детском уровне.

Напомним, ранее в министерстве спорта Самарской области заявляли, что создание женской футбольной команды в областной столице произойдет, только если найдется спонсор. Ранее в Самаре выступали женские футбольные клубы ЦСК ВВС и «Крылья Советов». Последний прекратил свое существование в 2011 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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