2019-11-13T13:16:43+03:00
Общество

Летчик-герой Дамир Юсупов приехал в Сызрань и подарил землякам на память «самолет»

Пилота, который смог успешно посадить воздушное судно в кукурузном поле, встречал лично глава города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пилот подарил Сызрани модель самолета, который приземлился в кукурузном поле / Фото: Анатолий ГорловПилот подарил Сызрани модель самолета, который приземлился в кукурузном поле / Фото: Анатолий Горлов
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В Сызрань прибыл летчик Дамир Юсупов, который этим летом получил звание Героя РФ за спасение 233 человек. Он смог успешно посадить в кукурузном поле самолет Airbus A321. Пилота и его семью встречал глава Сызрани Николай Лядин.

- Дамир Юсупов приехал в Сызрань с подарком — моделью самолета Airbus A319 с надписью «На память землякам». Она аналогична самолету, на котором была совершена аварийная посадка, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мэр Сызрани, в свою очередь, от имени горожан вручил Дамиру Юсупову знак отличия «За заслуги перед городом» 1-ой степени. Ранее фото пилота украсило Доску почета «Гордость и слава Сызрани». Напомним, что Дамир Юсупов и его семья жили в Сызрани в 1990-е годы. В дальнейшем летчик переехал в Екатеринбург, но в Самарской области у него еще остались родственники. Он регулярно приезжает их проведать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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