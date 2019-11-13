Стало известно, почему в Самаре на 7 часов задержали вылет самолета до Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-13T13:41:16+03:00

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В Самаре более 140 пассажирам пришлось около 7 часов провести в аэропорту Курумоч. Дело в том, что их самолет, который должен был вылететь в Санкт-Петербург во вторник, 12 ноября, в 14:40 по самарскому времени, «немного» подзадержался.

- Задержка рейса Самара — Санкт-Петербург авиакомпании Smart Avia произошла из-за позднего прибытия судна из Санкт-Петербурга, - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, на рейс были зарегистрированы 144 человека, в том числе и несовершеннолетние. Всем им предоставили прохладительные напитки и горячее питание. По предварительным данным, самолет отправился в аэропорт северной столицы в 22:09 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU