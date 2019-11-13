2019-11-13T14:01:47+03:00
Общество

В Самаре на двух домах на улице Ленинградской повесят мемориальные доски

Таблички разместят в рамках проекта «Татарские имена и события в истории Самарской области»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Открытие мемориальных досок состоится 14 ноябряОткрытие мемориальных досок состоится 14 ноябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре появятся две новые мемориальные доски. Их установят на домах № 40 и 72 по улице Ленинградской в рамках проекта «Татарские имена и события в истории Самарской области».

- Церемонии открытия двух мемориальных досок пройдут в четверг, 14 ноября. Одна табличка разместится на доме № 72, где жил Герой социалистического труда, главный геолог объединения «Куйбышевнефть» Ахмед Мустафинов, а другая на доме № 40, где в 20-е годы прошлого века работал клуб Национальных меньшинств губернского комитета ВКП (б), - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Отметим, что проект уже несколько лет реализует Самарская областная татарская национально-культурная автономия. Делает она это при финансовой поддержке правительства республики Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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