В Самаре на двух домах на улице Ленинградской повесят мемориальные доски
В Самаре появятся две новые мемориальные доски. Их установят на домах № 40 и 72 по улице Ленинградской в рамках проекта «Татарские имена и события в истории Самарской области».
- Церемонии открытия двух мемориальных досок пройдут в четверг, 14 ноября. Одна табличка разместится на доме № 72, где жил Герой социалистического труда, главный геолог объединения «Куйбышевнефть» Ахмед Мустафинов, а другая на доме № 40, где в 20-е годы прошлого века работал клуб Национальных меньшинств губернского комитета ВКП (б), - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Отметим, что проект уже несколько лет реализует Самарская областная татарская национально-культурная автономия. Делает она это при финансовой поддержке правительства республики Татарстан.
ИСТОЧНИК KP.RU