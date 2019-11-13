После сноса рынка на Авроре/ Аэродромной его владельцы подали на приставов в суд, но на заседание не пришли

СЕГОДНЯ 14:08 2019-11-13T14:08:08+03:00

Еще недавно рынок выглядел вот так Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Компания не довольна тем, что с них взыскивают деньги за снос торговых рядов

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Сегодня в Арбитражном суде Самарской области состоялось первое заседание по иску ООО "Спарта" к службе судебных приставов.

Компания пытается через суд признать незаконным и отменить постановление приставов о взыскании с нее исполнительского сбора.

Напомним, в конце октября в Самаре начали сносить рынок, который расположен на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Он был признан незаконным за несколько месяцев до этого. По словам приставов, владельцев рынка - ООО "Спарта" уведомляли о том, что имущество необходимо вывести, однако, когда 30 октября на том месте появилась техника, торговые ряды оставались на месте.

По закону, если приставы находят подрядчика, который за свой счет вывозит чье-то имущество, то расходы конторы-подрядчика на проведение этих работ взыскивают с должника.

Впрочем, представители ООО "Спарта" ранее объясняли корреспондентам "КП-Самара", что часть своего имущества они вывезли и по большей части на месте оставались вещи, принадлежащие арендаторам.

Как будет разрешаться эта ситуация, пока не ясно.Услышать позицию ООО "Спарта" пока не удалось - на первое заседание представители истца не явились.

К участию в судебных заседаниях планируют привлечь еще одну заинтересованную сторону - департамент управления имуществом Самары. Следующее заседание назначено уже на декабрь.

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ИСТОЧНИК KP.RU