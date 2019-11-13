К Новому году на деревьях Самары развесят около 100 км гирлянд

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-13T14:24:32+03:00

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Улицы Самары начали украшать новогодней иллюминацией. Рабочие развешивают на деревьях гирлянды и устанавливают световые фигуры. К примеру, на Красной Глинке появился «Снеговик», еще две фигуры разместили в сквере Солнечная поляна.

- В городе планируется украсить более 1 тысячи деревьев. На них потребуется около 100 км гирлянд. На каждое дерево уходит примерно 80-100 м гирлянд и порядка двух часов работы. В основном иллюминацию закрепляют на стволах, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

На Красной Глинке установили гигантского снеговика

Также в этом году в городе установят 10 светодинамических фонтанов. Как отмечают специалисты, все они находятся под напряжением, поэтому подходить к ним слишком близко не стоит. К слову, один такой фонтан потребляет примерно столько же энергии, что и две домашние лампы накаливания.

Иллюминацию на улицах Самары будут включать и выключать вместе с уличным освещением. В некоторых местах она будет работать по графику: до 1:00, затем ночной перерыв до 6:00 с последующим включением. Планируется, что что все гирлянды, светящиеся фонтаны и фигуры в городе заработают к 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU