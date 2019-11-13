В Самаре закроют ж/д переезд в районе станции Речная
Движение транспорта ограничат из-за ремонтных работ
Ж/д переезд будет закрыт с вечера среды до утра четвергаФото: Архив "КП"
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Вечером в среду, 13 ноября, в Железнодорожном районе Самары закроют на 1101 км Куйбышевской железной дороге. Речь идет об остановочном пункте Речной в районе поселка Шмидта.
- Железнодорожный переезд будет закрыт для движения автомобильного транспорта в связи с проведением капитального ремонта, - сообщили в администрации Железнодорожного района Самары.
Проехать там будет нельзя с 20:00 13 ноября до 8:00 четверга, 14 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU