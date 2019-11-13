В Самаре закроют ж/д переезд в районе станции Речная

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-13T14:44:51+03:00

Ж/д переезд будет закрыт с вечера среды до утра четверга Фото: Архив "КП"

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Вечером в среду, 13 ноября, в Железнодорожном районе Самары закроют на 1101 км Куйбышевской железной дороге. Речь идет об остановочном пункте Речной в районе поселка Шмидта.

- Железнодорожный переезд будет закрыт для движения автомобильного транспорта в связи с проведением капитального ремонта, - сообщили в администрации Железнодорожного района Самары.

Проехать там будет нельзя с 20:00 13 ноября до 8:00 четверга, 14 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU