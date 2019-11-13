В Самаре в квартире дома в Советском районе нашли мертвого школьника

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-13T15:00:25+03:00

Детали происшествия пока не известны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В причинах гибели подростка сейчас разбираются правоохранители

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В среду, 13 ноября, в Советском районе Самары произошло ЧП. Там в квартире одного из домов нашли тело 15-летнего подростка.

- Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства гибели молодого человека, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Насколько известно, парень учился в школе Промышленного района. По какой причине скончался подросток, пока не ясно. Это предстоит установить специалистам. Не исключено, что школьник покончил жизнь самоубийством.

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ИСТОЧНИК KP.RU