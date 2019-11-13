Жителя Тольятти наказали рублем за пост в «Одноклассниках»

СЕГОДНЯ 15:43 2019-11-13T15:43:24+03:00

Мужчине придется заплатить 10 тысяч рублей за неосторожное высказывание в соцсети Фото: архив "КП"

Мужчину привлекли к ответственности за унижение людей по национальному признаку

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В Тольятти местный житель попал на штраф за пост в соцсети «Одноклассники». Дело в том, что он содержал оскорбление по национальному признаку.

- Проверка показала, что текст, размещенной на странице мужчины в соцсети содержит признаки унижения группы, выделенной по национальному признаку. Суд привлек гражданина к административной ответственности, - сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Теперь тольяттинцу придется заплатить штраф в 10 тысяч рублей. Отметим, что пока постановление суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU