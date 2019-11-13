2019-11-13T15:57:48+03:00
Происшествия

В Самаре гендиректор фирмы «зажал» зарплату сотрудникам и попал под суд

Недобросовестный работодатель не выплатил подчиненным более 1,5 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дело гендиректора фирмы рассмотрит Самарский районный судДело гендиректора фирмы рассмотрит Самарский районный судФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре в скором времени предстанет перед судом генеральный директор одного из ООО, которого обвиняют в полной невыплате заработной платы.

- По версии следствия, обвиняемых не выплатил зарплату 15 сотрудникам организации на общую сумму более 1,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Самарский районный суд. Как отмечают правоохранители, мужчина в ходе следствия уже почти полностью выплатил долг по зарплате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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