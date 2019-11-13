В Самаре гендиректор фирмы «зажал» зарплату сотрудникам и попал под суд
Недобросовестный работодатель не выплатил подчиненным более 1,5 млн рублей
Дело гендиректора фирмы рассмотрит Самарский районный судФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре в скором времени предстанет перед судом генеральный директор одного из ООО, которого обвиняют в полной невыплате заработной платы.
- По версии следствия, обвиняемых не выплатил зарплату 15 сотрудникам организации на общую сумму более 1,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Самарский районный суд. Как отмечают правоохранители, мужчина в ходе следствия уже почти полностью выплатил долг по зарплате.
ИСТОЧНИК KP.RU