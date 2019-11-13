Смертельный номер: на пути из Тольятти в Хрящевку "Калина" вылетела на встречку

13 Нояб. 19:01 2019-11-13T21:03:32+03:00

Удар был такой силы, что оба водителя погибли Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В аварии погибли два человека

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Сегодня вечером в районе с. Верхние Белозерки столкнулись "Калина" и "Жигули", по предварительным данным, виноват в случившемся 67-летний водитель первой машины.

- ДТП произошло примерно в 16.20, "Калина" двигалась со стороны Тольятти в направлении Хрящевки, по неизвестным причинам водитель выехал на встречную полосу, - рассказали в облМВД.

Машины столкнулись лоб в лоб. За рулем ВАЗ-21043 в это время находился 26-летний парень.

- От удара ВАЗ - 2104 съехал в кювет и перевернулся на крышу. Оба водителя легковых автомобилей погибли, - говорят сотрудники Поисково-спасательной службы Самарской области. - Их тела пришлось извлекать при помощи гидроинструмента.

В полиции сообщают, что начали проверку всех обстоятельств произошедшего.

Причины произошедшего предстоит выяснить полицииФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU