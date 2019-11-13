Смертельный номер: на пути из Тольятти в Хрящевку "Калина" вылетела на встречку
Сегодня вечером в районе с. Верхние Белозерки столкнулись "Калина" и "Жигули", по предварительным данным, виноват в случившемся 67-летний водитель первой машины.
- ДТП произошло примерно в 16.20, "Калина" двигалась со стороны Тольятти в направлении Хрящевки, по неизвестным причинам водитель выехал на встречную полосу, - рассказали в облМВД.
Машины столкнулись лоб в лоб. За рулем ВАЗ-21043 в это время находился 26-летний парень.
- От удара ВАЗ - 2104 съехал в кювет и перевернулся на крышу. Оба водителя легковых автомобилей погибли, - говорят сотрудники Поисково-спасательной службы Самарской области. - Их тела пришлось извлекать при помощи гидроинструмента.
В полиции сообщают, что начали проверку всех обстоятельств произошедшего.
Причины произошедшего предстоит выяснить полицииФото: ГУ МВД России по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU