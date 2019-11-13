В Самарской области крыши домов будут проверять с помощью беспилотников

СЕГОДНЯ 19:29 2019-11-13T19:29:42+03:00

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Сотрудники государственной жилищной инспекции Самарской области взяли на вооружение новое оборудование. Теперь они будут проверять крыши многоквартирных домов с помощью беспилотников - это и удобнее, и быстрее, и безопаснее.

В среду, 13 ноября, инспекторы впервые использовали дрон для проверки отремонтированной крыши в Новокуйбышевске.

- Иногда инспектору трудно обследовать места, которые не видны с земли. Невозможно забраться наверх или не обеспечен доступ на крышу. А часто это бывает опасно для жизни инспектора. Например, зимой на скатной крыше, покрытой наледью. В этих случаях нашим незаменимым помощником станет дрон, - отметила глава ГЖИ региона Виктория Каткова. Тестирование новой техники прошло успешно. Как отмечают в областном правительстве, в дальнейшем беспилотники начнут применять и при проверках в других городах. На очереди - Самара и Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU