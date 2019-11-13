Ударилась сама: самарец пытался убедить суд, что лишь слегка толкнул свою мать и в ее гибели не виноват
Дмитрий У. в июле на скамье подсудимых оказался из-за событий, которые произошли в декабре прошлого года. Именно тогда при подозрительных обстоятельствах погибла его престарелая мать.
- Мы поссорились, я ее слегка толкнул, она приложилась головой о стену, - убеждал мужчина суд. - Ну, может быть, еще пару пощечин ей дал. Но не более того.
А вот следствие пришло к иным выводам: пенсионерку минимум раз пять ударили по голове, от чего она с тяжелыми травмами попала в больницу, где позже умерла.
- Действия подсудимого следствие квалифицировало по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть", - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района. - Суд с подобной квалификацией согласился и признал его виновным.
Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы - размышлять о своем поведении ему придется в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU