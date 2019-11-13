В Сызрани потушат свет сразу по 17 адресам

СЕГОДНЯ 21:43 2019-11-13T21:43:01+03:00

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Завтра в Сызрани почти по двумя десяткам улиц будет отключено электричество.

- Дело в том, что будут проводиться плановые ремонтные работы, - объяснили в ЕДДС Сызрани.

Электрики уверяют, что после этого надежность и качество их услуг повысится.

Так это или нет, пока доподлинно не известно, а вот тот факт, что с 13.30 до 17.00 света не будет – это факт.

К отключению следует готовиться жителям поселка, переулков Кемеровский, Первый рудный, Комплексный, Полтавский, а также улиц Полтавской, Шахтной, Карпинского, Медногорской, Рудной, Первой и Третьей Рудной, Ленинградской, Красноуральской, Рудничной, Сеченова, Мечникова и Комплексной.

Те, кто в это время будет на работе в других районах города, в общем-то неудобств не ощутят. А вот домохозяйкам, пенсионерам и детям придется искать, чем себя занять в то время, как электричество будет отключено.

ИСТОЧНИК KP.RU