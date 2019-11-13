В Сызрани потушат свет сразу по 17 адресам
Завтра в Сызрани почти по двумя десяткам улиц будет отключено электричество.
- Дело в том, что будут проводиться плановые ремонтные работы, - объяснили в ЕДДС Сызрани.
Электрики уверяют, что после этого надежность и качество их услуг повысится.
Так это или нет, пока доподлинно не известно, а вот тот факт, что с 13.30 до 17.00 света не будет – это факт.
К отключению следует готовиться жителям поселка, переулков Кемеровский, Первый рудный, Комплексный, Полтавский, а также улиц Полтавской, Шахтной, Карпинского, Медногорской, Рудной, Первой и Третьей Рудной, Ленинградской, Красноуральской, Рудничной, Сеченова, Мечникова и Комплексной.
Те, кто в это время будет на работе в других районах города, в общем-то неудобств не ощутят. А вот домохозяйкам, пенсионерам и детям придется искать, чем себя занять в то время, как электричество будет отключено.
ИСТОЧНИК KP.RU