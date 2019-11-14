Хоккейная «Лада» в домашнем матче обыграла «Дизель» со счетом 2:1

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-14T09:04:27+03:00

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В среду, 13 ноября, в ледовом дворце «Лада-Арена» в Тольятти прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Встречались местная «Лада» и «Дизель» из Пензы. Сильнее оказались тольяттинцы. Они обыграли гостей со счетом 2:1.

Счет был открыт на 10 минуте. Ворота «Лады» поразил нападающий «Дизеля» Данил Макаров. Тольяттинцы смогли отыграться только на 35 минуте. Отличился Евгений Грошев. Он забил свою первую шайбу в сезоне. На 45 минуте преимущество хозяев удвоил Александр Денежкин. Сравнять счет игроки «Дизеля» так и не смогли. В итоге матч завершился победой тольяттинцев.

Как сообщает пресс-служба «Лады», следующий матч команда проведет 18 ноября. Им предстоит сразиться в Самаре с местным ЦСК ВВС.

ИСТОЧНИК KP.RU