Самарские таможенники раскрыли контрабанду бензина на 1,4 млн рублей
Самарские таможенники раскрыли контрабанду бензина из республики Казахстан. Общее количество топлива, которое пытались незаконно ввезти на территорию РФ, составило около 57 тысяч литров стоимостью 1,4 млн рублей.
- Сотрудники таможни остановили возле пункта пропуска в Орске фуру с прицепом-цистерной под управлением гражданина РФ. Этот большегруз неоднократно перевозил через границу бензин. В документах у водителя было указано, что он везет из Казахстана бензин АИ-92 К5, но проверка показала, что это было топливо экологического класса К2, которое запрещено к ввозу на территорию РФ, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.
По факту контрабанды бензина таможенники возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU