2019-11-14T09:27:22+03:00
Происшествия

Самарские таможенники раскрыли контрабанду бензина на 1,4 млн рублей

Топливо незаконно ввезли на территорию РФ из Казахстана
Анастасия ФИЛАТОВА
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Таможенники возбудили уголовное дело за контрабанду бензинаТаможенники возбудили уголовное дело за контрабанду бензинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарские таможенники раскрыли контрабанду бензина из республики Казахстан. Общее количество топлива, которое пытались незаконно ввезти на территорию РФ, составило около 57 тысяч литров стоимостью 1,4 млн рублей.

- Сотрудники таможни остановили возле пункта пропуска в Орске фуру с прицепом-цистерной под управлением гражданина РФ. Этот большегруз неоднократно перевозил через границу бензин. В документах у водителя было указано, что он везет из Казахстана бензин АИ-92 К5, но проверка показала, что это было топливо экологического класса К2, которое запрещено к ввозу на территорию РФ, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

По факту контрабанды бензина таможенники возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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