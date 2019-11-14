2019-11-14T11:26:24+03:00
Происшествия

Вечером деньги, двери - никогда: самарского предпринимателя хотят посадить за мошенничество

Данил Сюткин торговал межкомнатными дверями Dariano, но товар его покупатели так и не получили
Александра БУДАЕВА
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Приговор Сюткину могут огласить уже завтраПриговор Сюткину могут огласить уже завтраФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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- Заказали откосы в этой компании в ТЦ Кубатура LUX на 100 000, внесли предоплату 50%, ждем, близится день готового заказа, звоним в офис. Никто не отвечает. Едем. А менеджер, который принимал заказ и на чье ИП был составлен договор, сбежал с нашими деньгами и даже не передал заказ на завод! - таких отзывов в интернете полно. Десятки людей заказали двери и комплектующие у одного и то же человека, но так и не получили свой товар. А завод-изготовитель на все их звонки отвечал: знать ничего про ваш заказ не знаем, разбирайтесь с продавцом.

Часть людей обратились в гражданские суды. Другие написали заявление в полицию. Так Данил Сюткин, который до этого торговал межкомнатными дверями Dariano, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Его бывшие клиенты задают только один вопрос: где деньги? Молодой человек застенчиво пожимает плечами и уклончиво отвечает, что их "съел" кризис. Как и его бизнес. Фирму пришлось закрыть, с долгами расплатиться он не может до сих пор.

"Подсудимый в ходе судебного следствия своей вины не признал, - сообщил корреспондентам "КП-Самара" старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Алексей Бородин. - Гособвинение просило назначить ему два года и шесть месяцев колонии общего режима".

Приговор предпринимателю могут огласить уже завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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