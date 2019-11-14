2019-11-14T10:08:52+03:00
Общество

Учитель информатики из Самарской области хочет стать министром Крыма

Житель 63 региона подал заявку на участие в кадровом проекте республики
Анастасия ФИЛАТОВА
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Всего в Совет министров Крыма "рвутся" двое уроженцев Самарской областиВсего в Совет министров Крыма "рвутся" двое уроженцев Самарской областиФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Двое уроженцев Самарской области намерены побороться за кресла чиновников в республике Крым. Они подали заявки на участие в кадровом проекте «Твое правительство» по отбору кандидатов в Совет министров Крыма.

Так, министром республики хочет стать учитель информатики и по совместительству инженер-электроник из Самарской области Иван Нечаев. Аналогичное желание появилось и у уроженца Самары Дениса Галахова, который сейчас занимает пост заместителя главы администрации Керчи.

Обоих самарцев допустили к первому этапу отбора — компьютерному тестированию. Вместе с ними участие в нем примут еще 115 человек. Большинство из кандидатов — жители Крыма и Севастополя. Отметим, что этапов отбора на посты министров Крыма будет несколько. Финальный, до которого допустят только двоих, будет включать в себя собеседование с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Итоги кадрового проекта станут известны в конце этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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