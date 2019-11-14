В Самаре доступ в здание бывшего кинотеатра «Юность» закроют до конца года

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-14T10:55:20+03:00

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Жители Самары вновь подняли вопрос о дальнейшей судьбе бывшего кинотеатра «Юность» на улице Ново-Вокзальной. Здание уже давно находится в заброшенном состоянии — двери открыты, окна разбиты, по крыше часто бегают подростки, а в середине октября там и вовсе произошел пожар. В твиттере горожане попросили чиновников обезопасить здание. В департаменте градостроительства Самары их заверили, что работы по решению проблемы уже ведутся.

- До 20 ноября будет заключен договор на закрытие периметра здания. Это оконные проемы и двери. В настоящий момент документация находится на торгах, - отметили в ведомстве.

Также вокруг здания бывшего кинотеатра «Юность» планируют установить забор. Заключить договор на выполнение работ должны в начале декабря. Добавим, что в дальнейшем здание хотят отремонтировать и разместить там детскую школу искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU