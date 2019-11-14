2019-11-14T10:58:58+03:00
Умные вещи

МегаФон убрал витрины: оператор открыл в Самаре салон нового формата

В ТЦ «Апельсин» заработал офис продаж и обслуживания в новом формате. В стильном многофункциональном салоне гаджеты и сервисы оператора не прячут за стеклами
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В новом офисе продаж самарцы могут не просто выбрать себе смартфон, а полностью удовлетворить свои цифровые запросы. Здесь несколько демонстрационных витрин - «Смартфоны», «Планшеты», «Умные устройства», «Аксессуары» и открытые модули с последними моделями устройств, вплоть до наушников. Гаджеты не прячутся за стеклом, их можно брать в руки, оценивая дизайн и функционал. В салоне также есть специальный демонстрационный дисплей, где можно попробовать сервисы оператора – МегаФон.ТВ, МегаФон.Пресса и другие. В офисе нового формата проще решить, какой гаджет вам подходит больше и какие цифровые сервисы вам нужны.

На помощь вам всегда придут сотрудники салона. В отдельной уютной консультационной зоне они помогут вам выбрать подходящий тариф и услуги, гаджеты. Здесь же можно поставить на зарядку свой гаджет, проведя время с двойной пользой.

«В прошлом году МегаФон начал трансформацию розничной сети, смещая фокус с обслуживания будничного формата на демонстрацию клиентам цифровых возможностей. Обладая богатейшим клиентским опытом и широчайшей продуктовой линейкой, мы открываем перед клиентом цифровой мир, рассказываем о приложениях и полезных сервисах, показываем, что каждый день можно сделать еще более комфортным, используя самые быстрые скорости, успевать еще больше, делая жизнь удобнее и проще, - комментирует директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.

В новом салоне клиенты также могут застраховать гаджеты, совершать денежные переводы, платить по кредитам. Кстати, теперь часть сервисов абонентам МегаФона доступна без дополнительных затрат - подключившись к обновленной тарифной линейке «Включайся!», можно получить кэшбэк до 30% и оплатить им любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл» или один из сервисов - МегаФон ТВ, МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

Салон ждет самарцев в ТЦ «Апельсин» по адресу: Банковский переулок, дом 3, ежедневно с 10.00 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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