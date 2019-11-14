2019-11-14T11:13:39+03:00
Происшествия

В Самаре водитель «Шевроле Нивы» отправил в дерево припаркованный ВАЗ: пострадали двое

Также в ДТП зацепило еще один автомобиль
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель "Нивы" превысил скорость и устроил серьезное ДТПВодитель "Нивы" превысил скорость и устроил серьезное ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Днем в среду, 13 ноября, на улице Макаренко в Самаре произошло серьезное ДТП с участием автомобилей «Шевроле Нива», ВАЗ-2114, Daewoo Nexia и дерева. По версии полицейских, аварию спровоцировал 36-летний водитель первой машины.

- Мужчина на «Ниве», двигаясь со стороны улицы Камчатской в направлении улицы Краснопресненской, напротив дома № 87 по улице Макаренко не выбрал безопасную скорость и въехал в припаркованный автомобиль ВАЗ-2114 с водителем внутри. После этого «четырнадцатую» отбросило на стоящую «Нексию», а затем — в дерево, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали два человека: 27-летние пассажиры «четырнадцатой». Медики осмотрели их и отпустили домой. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

"Четырнадцатую" впечатало в дерево Фото: ГУ МВД России по Самарской области

"Четырнадцатую" впечатало в деревоФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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