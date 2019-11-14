2019-11-14T11:43:05+03:00
Общество

В Тольятти девушка встала на колени в ТЦ и начала читать заклинания

Что это было — спор, пранк или реальный магический обряд — остается загадкой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: паблик "Тольятти"Фото: паблик "Тольятти"Фото: vk.com
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В среду, 13 ноября, посетители торгового центра «Парк Хаус» в Тольятти стали свидетелями необычной картины. Неподалеку от центрального входа в здание какая-то девушка устроила «магический перфоманс», напугав горожан.

- Девушка села на пол у центрального входа в ТЦ, начертила вокруг себя маркером круг и начала зачитывать какое-то заклинание, - сообщили в паблике «Тольятти» очевидцы.

Что за обряд проводила девушка, остается загадкой. По словам посетителей, поначалу никто из сотрудников и охраны ТЦ не обращал на нее внимания, но потом на место все-таки вызвали полицию и скорую помощь. Сообщается, что после этого девушку вывели из здания и увезли для дальнейшего разбирательства.

Многие интернет-пользователи с юмором отнеслись к выходке юной тольяттинки. Кто-то решил, что она устроила это из-за спора, кто-то подумал, что это пранк, некоторые же склоняются к мысли, что у девушки явные проблемы с психикой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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