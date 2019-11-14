Дмитрий Азаров подарит билеты в театр за самые красивые фотографии Самарской области
Глава региона объявил конкурс в соцсети
Губернатор вручит подарки авторам лучших снимковФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров решил устроить конкурс фотографий в своем инстаграме. Он предложил жителям региона поделиться с ним красивыми снимками различных уголков губернии.
- Выкладывайте фотографии, отмечайте меня, и через пару дней выберем лучших, - написал в своем инстаграм-аккаунте Дмитрий Азаров.
Отметим, что конкурс будет с призами. Глава региона предложил подарить авторам самых красивых фотографий билеты в театр. Многие его подписчики поддержали идею с конкурсом и заявили, что обязательно будут в нем участвовать.
ИСТОЧНИК KP.RU