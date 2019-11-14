Компьютерное зрение от самарских программистов может защитить от краж все музеи России

СЕГОДНЯ 12:23 2019-11-14T12:23:59+03:00

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Самарские инженеры-программисты придумали, как организовать охрану в музеях с помощью компьютерного зрения. Программа умеет отслеживать нежелательное поведение, реагирует на попытки несанкционированного доступа к предметам искусства, а также может идентифицировать забытые или умышленно оставленные вещи. Как сообщает издание "Другой город", программный модуль разработала компания "Открытый код, которая в 2018 году победила во всероссийском конкурсе таких технологий.

- Интересно, что модуль можно внедрить практически в любую уже установленную систему безопасности. В итоге переустанавливать инфраструктуру безопасности не придется, - сообщают специалисты.

С помощью программы около предметов охраны устанавливается специальный невидимый контур. Нейросеть анализирует передвижения людей, и способна отметить пересечение черты. После этого включается звуковой сигнал и в случае необходимости помещение блокируется. Забытый рюкзак или другая вещь, которая долго лежит на одном месте, после 60 секунд тоже определится компьютерным зрением и сигнал о нем уйдет в службу безопасности.

В Самаре новую программу уже протестировали в Музее модерна. Нейросеть успешно находила забытые предметы и реагировала на нарушителей. Результаты работы программы в течение месяца представили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и он поддержал разработчиков, отметив, что плоды их труда будут презентованы в Санкт-Петербурге на Федеральном культурном форуме 14-16 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU