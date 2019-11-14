2019-11-14T12:56:53+03:00
Общество

В Самарской области начался второй пик осеннего паводка

Жигулевской ГЭС пришлось снова открыть затворы плотины
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Жигулевская ГЭСФото: Жигулевская ГЭС
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На Жигулевской ГЭС второй раз за эту осень открыли затворы водосливной плотины. Это связано с осенним паводком. Как отмечают представители «РусГидро», мера эта — временная. Нужна она для поддержания уровня воды в пределах отметок 52,7-53 метра.

- Из-за резкого потепления и обильных дождей сейчас мы проходим второй пик осеннего паводка. Первый был зафиксирован в октябре. Снижения высокой для данного времени года приточности можно ожидать только после заморозков, - рассказал директор филиала ПАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС Олег Леонов.

Как отмечают на предприятии, сотрудники ГЭС следят за уровнем воды в Волге в круглосуточном режиме. Также их силы направлены на поддержание нормальной работы всех своих сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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