В Самарской области начался второй пик осеннего паводка
На Жигулевской ГЭС второй раз за эту осень открыли затворы водосливной плотины. Это связано с осенним паводком. Как отмечают представители «РусГидро», мера эта — временная. Нужна она для поддержания уровня воды в пределах отметок 52,7-53 метра.
- Из-за резкого потепления и обильных дождей сейчас мы проходим второй пик осеннего паводка. Первый был зафиксирован в октябре. Снижения высокой для данного времени года приточности можно ожидать только после заморозков, - рассказал директор филиала ПАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС Олег Леонов.
Как отмечают на предприятии, сотрудники ГЭС следят за уровнем воды в Волге в круглосуточном режиме. Также их силы направлены на поддержание нормальной работы всех своих сооружений.
ИСТОЧНИК KP.RU