Самарцы смогут следить в «Яндекс.Картах» за транспортом и сравнивать маршруты на одном экране
На картах Самары обновился раздел раздел «Транспорт». Теперь в «Яндекс.Картах» можно будет следить за передвижением общественного транспорта и одновременно сравнивать маршруты.
- Теперь в «Картах» можно делать все то, для чего раньше нужно было отдельное приложение — «Яндекс.Транспорт». На главном экране приложения обновился раздел «Транспорт». Остановки и автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутки можно будет добавлять в избранное, а варианты маршрутов — сравнивать на одном экране. Все метки транспорта будут двигаться в режиме реального времени, - рассказали представители «Яндекса».
Также обновился дизайн самой карты. Дороги станут не такими яркими, а вот транспортные объекты — вокзалы, станции метро, остановки — будут заметны лучше. К слову, выяснилось, что чаще всего самарцы интересуются в картах, где находится ж/д вокзал, Самарский университет, улица Революционная, автостанция «Аврора» и Самарская площадь. Самыми же популярными маршрутами стали автобусы № 41, 47, 50, 56 и трамвай № 22.
ИСТОЧНИК KP.RU