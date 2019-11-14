2019-11-14T13:35:21+03:00
Общество

Самарцы смогут следить в «Яндекс.Картах» за транспортом и сравнивать маршруты на одном экране

Теперь горожанам не придется скачивать еще одно приложение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Яндекс перенес функции показа остановок и движения автобусов из приложения "Яндекс.Транспорт"Яндекс перенес функции показа остановок и движения автобусов из приложения "Яндекс.Транспорт"Фото: Яндекс. Карты
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На картах Самары обновился раздел раздел «Транспорт». Теперь в «Яндекс.Картах» можно будет следить за передвижением общественного транспорта и одновременно сравнивать маршруты.

- Теперь в «Картах» можно делать все то, для чего раньше нужно было отдельное приложение — «Яндекс.Транспорт». На главном экране приложения обновился раздел «Транспорт». Остановки и автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутки можно будет добавлять в избранное, а варианты маршрутов — сравнивать на одном экране. Все метки транспорта будут двигаться в режиме реального времени, - рассказали представители «Яндекса».

Также обновился дизайн самой карты. Дороги станут не такими яркими, а вот транспортные объекты — вокзалы, станции метро, остановки — будут заметны лучше. К слову, выяснилось, что чаще всего самарцы интересуются в картах, где находится ж/д вокзал, Самарский университет, улица Революционная, автостанция «Аврора» и Самарская площадь. Самыми же популярными маршрутами стали автобусы № 41, 47, 50, 56 и трамвай № 22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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