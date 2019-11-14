В полуфинал чемпионата России по боксу пробились три спортсмена из Самарской области

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-14T13:20:32+03:00

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В полуфинал чемпионата России по боксу, который в эти дни проходит в Самаре, пробились три спортсмена из Самарской области. Это Павел Федоров (весовая категория 63 кг), Вахид Аббасов (69 кг) и Шахобас Махмудов (69 кг). Бои за право сразиться за золотые медали пройдут в пятницу, 15 ноября, в «МТЛ Арене». Стартуют они в 14:00, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

- В чемпионате России участвует около 300 боксеров из 58 регионов страны, поединки проходят в десяти весовых категориях. По итогам чемпионата определится состав сборной России, который будет готовиться к квалификационному турниру для участия в Олимпийских играх 2020 года, - отметили в правительстве области.

Финальные бои пройдут в субботу, 16 ноября. Они начнутся в 18:00. В программе вечера также выступление Анны Седоковой и Natan’а. Вход для зрителей - по пригласительным и билетам.

ИСТОЧНИК KP.RU