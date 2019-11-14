В Самаре полицейские выстроят огромную надпись «БЕЗ ДТП 163» из патрульных машин

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-14T13:49:37+03:00

В флешмобе примут участие более 20 патрульных автомобилей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре полицейские устроят флешмоб — они выстроят надпись из патрульных автомобилей. Мероприятие пройдет в пятницу, 15 ноября, в преддверии Дня памяти жертв ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- Госавтоинспекция совместно с общественной организацией «Ночной патруль» проведут флешмоб, в котором примут участие более 20 патрульных автомобилей. Они, включив проблесковые маячки, выстроят надпись «БЕЗ ДТП 163», - рассказали полицейские.

Мероприятие состоится на парковке стадиона «Самара Арена». Также память погибших в дорожных авариях почтят минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU