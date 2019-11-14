Самарским родителям рассказали, как не потерять ребенка в интернете

СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-14T14:03:03+03:00

Особенно интересными родителям показались методы разрешения конфликтов в семье и регулирования времени, которое дети проводят за компьютером

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В самарской школе №7 для родителей провели уже второе занятие в рамках семинара "Формирование безопасной киберсреды для детей в школе и дома". Это мероприятие проходит совместно с благотворительным фондом "Кошелев". Родителей собрали в одном из лучших образовательных учреждений региона. Оказалось, что учителей очень заботит тема цифровой компетентности родителей учеников.

- Современные дети проводят в интернет среде все свободное время, и только родители могут помочь им правильно в ней ориентироваться и научиться выходить из проблемных ситуаций, выстраивать свое поведение в сети и не допускать утечки персональных данных, - обосновывают важность мероприятия организаторы.

Участникам рассказали о возрастной и социальной психологии и поделились практическими навыками, которые помогут родителям общаться с детьми, успешно ориентироваться в цифровом мире и находить пути решения конфликтов.

ИСТОЧНИК KP.RU