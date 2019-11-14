Самарским родителям рассказали, как не потерять ребенка в интернете
В самарской школе №7 для родителей провели уже второе занятие в рамках семинара "Формирование безопасной киберсреды для детей в школе и дома". Это мероприятие проходит совместно с благотворительным фондом "Кошелев". Родителей собрали в одном из лучших образовательных учреждений региона. Оказалось, что учителей очень заботит тема цифровой компетентности родителей учеников.
- Современные дети проводят в интернет среде все свободное время, и только родители могут помочь им правильно в ней ориентироваться и научиться выходить из проблемных ситуаций, выстраивать свое поведение в сети и не допускать утечки персональных данных, - обосновывают важность мероприятия организаторы.
Участникам рассказали о возрастной и социальной психологии и поделились практическими навыками, которые помогут родителям общаться с детьми, успешно ориентироваться в цифровом мире и находить пути решения конфликтов.
ИСТОЧНИК KP.RU