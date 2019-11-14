Школьники со всей России создадут энциклопедию будущего

СЕГОДНЯ 14:14 2019-11-14T14:14:22+03:00

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МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и поставщик цифровых услуг, Издательство «АСТ» (редакция «Аванта») и Благотворительный фонд «Система» объявляют о запуске федерального конкурса – «Будущее время Поколения М». Лучшие юные писатели и художники страны станут создателями и иллюстраторами книги о мире будущего. Конкурс объединит благотворительные практики МТС по развитию детского творчества (проект «Поколение М»), проект по перезагрузке научной фантастики «Будущее время» (литературный конкурс БФ «Система») и издательский опыт научно-популярной редакции «Аванта».

Стать участниками конкурса «Будущее время Поколения М» могут дети от 11 до 18 лет из всех регионов России. Для этого необходимо создать короткий рассказ или иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить свою работу на сайт проекта до 12 апреля 2020 года. Юным писателям и художникам предлагается пофантазировать по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего». Из лучших работ редакция «Аванта» издательства «АСТ» создаст иллюстрированную энциклопедию, которая поступит на прилавки российских книжных магазинов в 2020 году. Обложку издания украсит одна из детских конкурсных работ, которая будет выбрана жюри и «оживлена» с помощью инструментов дополненной реальности.

Для участников конкурса на сайте проекта будет также создана бесплатная образовательная программа от экспертов, которая поможет молодым футурологам лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.

Экспертами конкурса станут космонавт Федор Юрчихин, председатель Гильдии словесников Антон Скулачев, научный журналист Андрей Константинов, психолог, автор популярных книг по психологии для школьников Ирина Чеснова, известные дизайнеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, знаменитый книжный график и иллюстратор сотни книг, председатель Совета по детской книге России Виктор Чижиков, главный художественный редактор «Аванты» Екатерина Гордеева, а также эксперты по цифровым технологиям МТС: руководитель центра инноваций МТС Владимир Хренков, руководитель центра Искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер и другие.

«Проект «Поколение М», который мы запустили пять лет назад, сегодня является действующей площадкой для объединения усилий бизнеса и некоммерческих организаций с целью предоставления равных возможностей для качественного образования и творческого развития детям во всех регионах страны. Участие в проекте издательства «АСТ», которое возглавило художественную номинацию, и благотворительного фонда «Система», курирующего литературную часть, позволило нам запустить комплексный конкурс «Будущее время Поколения М» и дать начинающим писателям и художникам уникальную возможность – уже в таком юном возрасте стать опубликованным автором и профессиональным иллюстратором», — рассказала руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова.

ИСТОЧНИК KP.RU