Для обследований на дому и в машинах: в Самарской области появился портативный аппарат УЗИ

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-15T14:04:09+03:00

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Медиков Самарской области снабдили новым аппаратом УЗИ, который можно будет использовать не только в больницах, но и в машине скорой помощи или прямо дома у пациента. Портативное оборудование появилось в Волжской ЦРБ и на Самарской станции скорой медицинской помощи. Как отмечают в региональном правительстве, уникальный аппарат совместим с телефонами и планшетами, с помощью которых можно будет сразу же предать результаты обследования из любого места.

- Оборудование предназначено для выявления у пациентов острой патологии, которая может возникнуть как в стенах поликлиники, так и на дому. Основные задачи использования такого мобильного аппарата – сократить время постановки диагноза, время поступления пациента в специализированный стационар. Кстати, медики области будут первыми в России проводить ультразвуковые исследования и давать консультации по ним с помощью телемедицины, - рассказал главный врач Волжской ЦРБ Дмитрий Лисица.

Аппарат представляет собой небольшой планшет, к которому подключаются специальные датчики. Новое оборудование врачи Волжской ЦРБ осваивают вместе со специалистами Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина.

ИСТОЧНИК KP.RU