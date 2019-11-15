2019-11-15T14:29:27+03:00
Общество

Погода на 16-17 ноября в Самарской области: ожидаются туман, дождь и мокрый снег

В предстоящие выходные в регионе будет прохладно и дождливо
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дождь и мокрый снег вновь возвращаются в Самарскую областьДождь и мокрый снег вновь возвращаются в Самарскую областьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в эти выходные, 16-17 ноября. По их прогнозам, в регионе будет прохладно и опять вернутся дождь и мокрый снег.

- На среднюю Волгу придет облачная погода, местами с туманами и слабыми осадками. Наличие облаков будет препятствовать ночному выхолаживанию и дневному прогреву, поэтому температурный фон ожидается слабо отрицательным в ночные часы и слабо положительным в дневные, - сообщили в Приволжском УГМС.

В субботу, 16 ноября, осадков не ожидается, зато утром местами по региону возможен туман. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит 0...5 °C. В ночь на воскресенье, 17 ноября, также ожидается туман. Столбики термометров опустятся до 0...-5 °C. Днем прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром вновь возможен туман. Температура воздуха будет держаться в пределах -1...4 °C. В понедельник, 18 ноября ожидается аналогичная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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