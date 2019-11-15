Все и сразу и за одну цену: в Самаре в «Мегалэнде» идет акция «Безлимит»

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-15T14:48:53+03:00

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В самарском парке развлечений «Мегалэнд» идет акция «Безлимит». Это значит, что можно будет один раз заплатить и кататься на всех аттракционах, каких захочется. В будни безлимитный билет стоит 399 рублей, в выходные – 649.

- Ваш ребенок может играть столько, сколько захочет на любых площадках нашего парка, кроме аттракционов батут «Надувная горка», «Батут-кенгуру», батутный парк (арена), «Лабиринт», «Детский сад», «Экстрим-парк», «Автодром», Тюбинг», - рассказали в «Мегалэнде».

Акция также не распространяется на игровые автоматы, действуют ограничения по возрасту и росту.

Парк развлечений находится в ТРК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131, 3 этаж.

Парк развлечений находится в ТРК «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131, 3 этаж.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU