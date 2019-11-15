В Самарской области виновница ДТП ответит перед судом за гибель женщины

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-15T15:19:45+03:00

Автомобилистка при выезде с второстепенной дороги на главную не пропустила «семерку» в влетела в нее

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В Самарской области скоро предстанет перед судом виновница смертельного ДТП, которое произошло осенью 2017 года на 31,1 км трассы «Сызрань — Шигоны — Волжский Утес».

- Установлено, что 21 октября 2017 года примерно в 17:30 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Гранта», при выезде с второстепенной дороги на главную не пропустила ВАЗ-21074, за рулем которого также находилась женщина 1986 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Обе автомобилистки получили серьезные травмы, с которыми их доставили в больницу. К сожалению, в дальнейшем женщина, которая управляла «семеркой», скончалась. В отношении виновницы ДТП правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Недавно стражи порядка завершили его расследование и в ближайшее время намерены передать его на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU