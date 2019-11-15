«Неожиданный» результат: в Самарском политехе выбрали нового ректора

СЕГОДНЯ 15:40 2019-11-15T15:40:08+03:00

Всего кандидатов на пост руководителя вуза было два. Один из них — действующий ректор

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В Самарском политехе подвели итоги выборов на пост ректора. На должность руководителя вуза претендовали два человека: нынешний ректор Дмитрий Быков и проректор по инновационной деятельности Константин Савельев. Выборы обошлись без неожиданностей.

- По итогам тайного голосования победителем выборов стал Дмитрий Быков. За него проголосовали 164 человека, а за его оппонента — 29 человек, - сообщили в пресс-службе вуза.

Выступая перед сотрудниками университета, Дмитрий Быков отметил, что он, как и прежде, продолжит делать все, чтобы студентам было интересно учиться, а педагогам — хорошо работалось. Он заверил, что направит все силы на дальнейшее развитие вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU